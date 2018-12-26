Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: россияне назвали Владимира Путина политиком года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне назвали президента России Владимира Путина политиком года, свидетельствуют итоговые данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в ТАСС.
"Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Сергей Шойгу (9%), Дмитрий Медведев (6%), Владимир Жириновский (5%)", — отмечено в сообщении ВЦИОМ.
Самой популярной телепередачей стал проект телеканала "Россия-1" — ток-шоу "60 минут" с ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (8%). Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, названы "Движение вверх" (3%) и трилогия "Гоголь" (3%).
Среди актеров, сообщает ВЦИОМ, несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%). Музыкантом года 10% россиян назвали Филиппа Киркорова. В рейтинге сериалов лидируют "Полицейский с Рублевки" и "Мажор" (по 5%).
В рейтинге спортсменов первые места с занимают фигуристки Алина Загитова (11%) и Евгения Медведева, футболисты Артем Дзюба (8%) и Игорь Акинфеев (7%), боец Хабиб Нурмагомедов (5%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2018 года, в нем приняли участие россияне старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ТАСС: последние новости
В районе Крымского моста установили кормушки для зимующих птиц Эксперты не обнаружили пропаганды гомосексуализма в рисунках школьников в Екатеринбурге Умерла автор пьесы "Фантазии Фарятьева" Алла Соколова
Комментарии4
Общество , Социология , Сергей Шойгу , Евгения Медведева , Филипп Киркоров , Дмитрий Медведев , Владимир Жириновский , Хабиб Нурмагомедов , Артем Дзюба , Алина Загитова , Сергей Лавров , Константин Хабенский , Евгений Попов , Владимир Путин , Игорь Акинфеев , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приняла решение о военном положении41
Кремль заявил о разногласиях между Москвой и Минском78
Украинцы отреагировали на российские санкции224
Минск получил чёрную метку от Лондона
Медведев захотел поработать в праздники21
Видео
01:08
Украина приняла решение о военном положении
В мире Украина
01:33
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
Политика СНГ
00:26
Медведев захотел поработать в праздники
Политика Общество
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
04:01
«Авангард» испытали по приказу Путина
Армия Оружие
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:20
Украинцы отреагировали на российские санкции
В мире Украина
01:00
Ведущего «Время покажет» раскритиковали за скандал на корпоративе
Шоу-бизнес
00:32
Как живут сестры-убийцы Хачатурян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение