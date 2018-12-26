ВЦИОМ: россияне назвали Владимира Путина политиком года

"Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Сергей Шойгу (9%), Дмитрий Медведев (6%), Владимир Жириновский (5%)", — отмечено в сообщении ВЦИОМ.

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала "Россия-1" — ток-шоу "60 минут" с ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (8%). Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, названы "Движение вверх" (3%) и трилогия "Гоголь" (3%).

Среди актеров, сообщает ВЦИОМ, несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%). Музыкантом года 10% россиян назвали Филиппа Киркорова . В рейтинге сериалов лидируют "Полицейский с Рублевки" и "Мажор" (по 5%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2018 года, в нем приняли участие россияне старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.