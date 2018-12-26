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В акциях «Молодежки ОНФ» приняло участие около 18 млн человек 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Группа "МолодёжкаОНФ" ВКонтакте
В акциях молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" приняло участие около 18 миллионов россиян. Об этом сообщил руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы направления.
"За полтора года мы провели 55 всероссийских акций. Порядка 18 миллионов человек приняли участие в этих акциях, охват в социальных сетях составил более 50 миллионов просмотров", — сказал Кастюкевич.
Среди самых значимых акций "Молодежки ОНФ" он назвал турнир по футболу для дворовых команд "Уличный красава", в котором приняли участие дети в возрасте 14–17 лет.
"Это 35 тысяч участников, которые сыграли за два месяца 25 400 футбольных игр! Каждый регион Российской Федерации принимал участие в этой акции", — рассказал Кастюкевич. Финал прошел в Сочи, на олимпийском стадионе "Фишт". Победители получили сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе.
"Молодежка ОНФ" также провела форум "Рубеж", в рамках которого для участников были организованы насыщенные образовательная и спортивная командообразующие программы; акцию "Безопасность детства", направленную на устранение опасных для здоровья детей конструкций в населенных пунктах, в том числе открытых люков и неисправных тренажеров; акцию "Случайный вальс", посвященную 75-летию победы в битве под Сталинградом, и другие.
Говоря о планах на будущее, Игорь Кастюкевич рассказал, что в 2019 году будут проводиться обучающие мероприятия "Молодежки ОНФ". В конце лета — начале осени состоится второй турнир "Уличный красава". Также вновь будет проводиться форум "Рубеж".
"Хотел бы пригласить всех в "Молодежку ОНФ". Делайте добрые дела вместе с нами, заходите к нам с проектами, а мы будем помогать, поддерживать и решать конкретные задачи", — подытожил Кастюкевич.
Направление "Молодежка ОНФ" было запущено в августе 2017 года на форуме "Таврида".
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