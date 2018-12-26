Главный борец с экстремизмом ушел в отставку

Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал в отставку, сообщает «Интерфакс»

Как пояснил агентству глава МВД Владимир Колокольцев , отставка Валиулина — это «чисто кадровые вопросы».

Генерал-майор Валиулин был назначен на свой пост указом президента России от 4 сентября 2012 года.

11 декабря высокопоставленный источник в российских правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру» о готовящейся отставке главного борца с экстремизмом в связи с утратой доверия. По его словам, на грубые нарушения Валиулина указала его жена, поймавшая супруга на измене с подчиненной женщиной-офицером.