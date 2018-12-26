Кузнецова: по итогам акции «Безопасность детства» удалось обезопасить 42 тыс. объектов по всей стране

В рамках акции «Безопасность детства» проекта «Молодежка ОНФ» удалось обезопасить 42 тыс. объектов по всей стране. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в рамках пресс-конференции в ТАСС 26 декабря.

По словам Кузнецовой, участники акции следят за безопасностью мест массового отдыха семей с детьми, таких как детские площадки и игровые комплексы, торгово-развлекательные центры и аттракционы. При этом особое внимание уделяется заброшенным карьерам и стройкам, аварийным зданиям, незакрытым колодцам, которые находятся в общем доступе и привлекают детей.

Уполномоченный по правам ребенка также отметила, что к акции присоединились и муниципальные власти, при помощи которых удается достичь еще больших успехов в сфере безопасности.

"Здорово видеть свой результат!", — заключила Кузнецова.

Отмечается, что в акции принимают участие все регионы РФ. В частности, успехом поделился участник команды "Молодежки ОНФ" из Ингушетии Закре Хашиев. По его словам, только в его регионе было проведено свыше 2 тыс. рейдов, которые помогли обезопасить 367 объектов.

Всего "Молодежка ОНФ" провела 55 акций за полтора года, в ней приняли участие свыше 18 млн человек. В сфере деятельности "Молодёжки ОНФ" числятся такие акции, как "Классы доброты", "Знай наших", "Аллея героев", "Случайный вальс" и многие другие.