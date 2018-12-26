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Любой ребенок в возрасте от 14 до 17 лет может стать частью акций проекта «Молодежка ОНФ» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич заявил, что любой ребенок в возрасте от 14 до 17 лет может стать частью акций проекта «Молодежка ОНФ». Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции проекта, которая прошла 26 декабря в пресс-центре ТАСС.
Руководитель департамента молодежных проектов ОНФ поделился успехами проекта, который с осени 2017 года уже успел привлечь 18 млн молодых людей. Особое внимание спикер уделил акции "Уличный Красава" в рамках которой на футбольные поля крупнейших стадионов выходят ребята, раньше пинавшие мячик в уличных дворах и мечтавшие об успехе.
Последнее мероприятие акции прошло 22 декабря на стадионе "Фишт" в Сочи. В футбольных состязаниях приняла участие 21 команда, возраст игроков которых не превышал 17 лет. Победу одержала команда из Санкт-Петербурга, которая уже снова рвется в бой.
"Только представьте себе эмоции ребенка, который еще несколько месяцев назад только мечтал сыграть на одном из самых крупных стадионов страны, а теперь на весь стадион звучит именно его фамилия, потому что он забил гол", — отметил Кастюкевич.
В качестве альтернативы для представительниц прекрасного пола, которые также являются участниками проекта, проходит акция "Дизайнер будущего", в рамках которой девочки не старше 16 лет получают возможность подготовить наряды для показов Недели моды. Отмечается, что все платья будут выставлены на продажу после показов, вырученные деньги пойдут на благотворительность.
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Общество , ИТАР-ТАСС
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