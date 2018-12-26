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ЦИК подвел итоги конкурса на новое название избирательной урны 

Российская Газета + ещё 5 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Предложение председателя ЦИК Эллы Памфиловой придумать новое название для избирательной урны вызвало неожиданный для комиссии всплеск народного творчества. В среду председатель Центризбиркома рассказала журналистам об итогах конкурса.
На сайт ЦИК и телефон горячей линии с конца октября поступило 130 предложений из разных регионов России от Калининграда до Владивостока. Чаще всего граждане называли корзину (23 человека), короб (13 человек), кейс, бокс.
Были и экзотические варианты — ларь, чаша, ваза и даже депо бюллетеней. Поступило несколько неологизмов — гласнар (глас народа), избирбокс, избирмат и даже элпам — в честь главы ЦИК.
"Народ повеселился, — прокомментировала неофициальные итоги конкурса Элла Памфилова. — Но ничего лучше, чем ящик для голосования, никто придумать не смог".
Самые активные участники конкурса получат благодарственные письма от главы Центризбиркома.
А обещанный ею приз в 70 тысяч рублей за неимением победителя перечислен на благотворительность.
Российский фонд помощи "РУСФОНД" перечислит эти средства на операцию больному ребенку.
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Комментарии
Общество , Элла Памфилова , Центризбирком России , Калининград
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