ЦИК подвел итоги конкурса на новое название избирательной урны

Предложение председателя ЦИК Эллы Памфиловой придумать новое название для избирательной урны вызвало неожиданный для комиссии всплеск народного творчества. В среду председатель Центризбиркома рассказала журналистам об итогах конкурса.

На сайт ЦИК и телефон горячей линии с конца октября поступило 130 предложений из разных регионов России от Калининграда до Владивостока. Чаще всего граждане называли корзину (23 человека), короб (13 человек), кейс, бокс.

Были и экзотические варианты — ларь, чаша, ваза и даже депо бюллетеней. Поступило несколько неологизмов — гласнар (глас народа), избирбокс, избирмат и даже элпам — в честь главы ЦИК.

"Народ повеселился, — прокомментировала неофициальные итоги конкурса Элла Памфилова. — Но ничего лучше, чем ящик для голосования, никто придумать не смог".

Самые активные участники конкурса получат благодарственные письма от главы Центризбиркома.

А обещанный ею приз в 70 тысяч рублей за неимением победителя перечислен на благотворительность.

Российский фонд помощи "РУСФОНД" перечислит эти средства на операцию больному ребенку.