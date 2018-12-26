Детей с синдромом Дауна не пустили в контактный зоопарк

В контактный зоопарк не пустили детей с синдромом Дауна. Сотрудники якобы побоялись, что они накинутся на животных. Об этом на своей страничке в социальной сети рассказала приемная мать детей. Женщина заявила, что впервые столкнулась с таким отношением.

"Моих детей просто не пустили! Вернее, с нас готовы были взять деньги, но увидели, что наши дети, как все дети, эмоциональные. Сказали, что нас сразу выведут и лучше нам вообще туда не заходить! Ну а может быть не захотели давать скидку 50% на четверых детей", — поделилась Мирослава Коллавини.

Телеканал Москва 24 спросил у комиссии по безопасности Мосгордумы о том, как действовать в таких ситуациях и можно ли было повлиять на руководство зоопарка.