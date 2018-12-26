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Детей с синдромом Дауна не пустили в контактный зоопарк 

Москва24 1 час назад
В контактный зоопарк не пустили детей с синдромом Дауна. Сотрудники якобы побоялись, что они накинутся на животных. Об этом на своей страничке в социальной сети рассказала приемная мать детей. Женщина заявила, что впервые столкнулась с таким отношением.
"Моих детей просто не пустили! Вернее, с нас готовы были взять деньги, но увидели, что наши дети, как все дети, эмоциональные. Сказали, что нас сразу выведут и лучше нам вообще туда не заходить! Ну а может быть не захотели давать скидку 50% на четверых детей", — поделилась Мирослава Коллавини.
Телеканал Москва 24 спросил у комиссии по безопасности Мосгордумы о том, как действовать в таких ситуациях и можно ли было повлиять на руководство зоопарка.
"Прежде всего, сотрудники не имеют права говорить, что дети каким-то образом могут помешать контактному зоопарку. Это должно было быть отражено на пригласительном билете, когда четко пишут, что не допускаются люди, которые младше 14 лет. Мы понимаем, почему это происходит, есть определенные ограничения. Необходимо к руководству обратиться. Если руководство безмолвствует, то это нарушение прав потребителей", — сказала в комментарии телеканалу председатель комиссии Инна Святенко
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Комментарии1
Общество , Видео , Инна Святенко , Мосгордума
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