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Человек устроил фейерверк на крыше Москвы-Сити
Рамблер
55 минут назад
Комментарии
Неизвестный залез на башню Москва-сити и устроил гигантский бенгальский огонь. Возможно, он пытался создать новогоднее настроение.
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Опубликован компромат на «Мисс Москва — 2018»
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