Пользователи Сети рассказали о худших новогодних подарках

Пользователь Reddit под ником mrsik187 провёл опрос на тему: «Какой подарок на Рождество вас взбесил больше всего?» и получил больше 12 тысяч ответов. Среди необычных презентов человеческие волосы и 18 пар носков.

Пользователи портала живо откликнулись на просьбу поделиться своими историями.

Например, один парень поведал о том, как получил от родственницы футболку с надписью на английском языке: «Я не гинеколог, но могу посмотреть». Так пожилая женщина, которая оказалась не сильна в изучении иностранных языков, решила поддержать молодого человека в стремлении стать врачом.

Другой парень прямо перед праздниками обмолвился своему дяде, что не прочь был бы обзавестись такой же густой бородой как у него. На следующий день, развернув подарок, он обнаружил человеческие волосы, которые ещё вчера были бородой, аккуратно уложенные в полиэтиленовый пакетик.

Девушка, мечтающая о ноутбуке, в качестве подарка получила 18 пар носков и так расстроилась, что несколько часов проплакала в ванной. Оказалось, её разыграли родители. В конце концов, вручили ей заветный лэптоп. Впрочем, разочарование от нестандартного подарка она запомнила на всю жизнь.

Несколько десятков комментариев собрала история о том, как парень получил в подарок свои же диски с компьютерными играми. Он оставил их в родительской спальне и его мама подумала, что это подарок от отца. Упаковала их и вручила на Рождество. Молодой человек чуть не заплакал.