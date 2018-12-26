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Пользователи Сети рассказали о худших новогодних подарках 

Рамблер 1 час назад
Фото: WARNER BROS.
Пользователь Reddit под ником mrsik187 провёл опрос на тему: «Какой подарок на Рождество вас взбесил больше всего?» и получил больше 12 тысяч ответов. Среди необычных презентов человеческие волосы и 18 пар носков.
Пользователи портала живо откликнулись на просьбу поделиться своими историями.
Например, один парень поведал о том, как получил от родственницы футболку с надписью на английском языке: «Я не гинеколог, но могу посмотреть». Так пожилая женщина, которая оказалась не сильна в изучении иностранных языков, решила поддержать молодого человека в стремлении стать врачом.
Другой парень прямо перед праздниками обмолвился своему дяде, что не прочь был бы обзавестись такой же густой бородой как у него. На следующий день, развернув подарок, он обнаружил человеческие волосы, которые ещё вчера были бородой, аккуратно уложенные в полиэтиленовый пакетик.
Девушка, мечтающая о ноутбуке, в качестве подарка получила 18 пар носков и так расстроилась, что несколько часов проплакала в ванной. Оказалось, её разыграли родители. В конце концов, вручили ей заветный лэптоп. Впрочем, разочарование от нестандартного подарка она запомнила на всю жизнь.
Несколько десятков комментариев собрала история о том, как парень получил в подарок свои же диски с компьютерными играми. Он оставил их в родительской спальне и его мама подумала, что это подарок от отца. Упаковала их и вручила на Рождество. Молодой человек чуть не заплакал.
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Общество
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