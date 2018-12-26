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Киселёв отреагировал на слова Андреевой об агрессии на ТВ 

News.ru 1 час назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ведущий телеканала «Россия» Дмитрий Киселёв прокомментировал высказывание своей коллеги с Первого канала Екатерины Андреевой об агрессии на российском ТВ.
По мнению Киселёва, это связано исключительно с ролью России в современном мире и присутствует только при освещении международной повестки.
«Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно. Но это не совсем точная интерпретация. Мы просто видим, что происходит вокруг России. Потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно», — заявил телеведущий в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Вместе с тем, агрессии внутри российского общества Киселёв не видит. По его словам, люди в нашей стране стали относиться друг к другу ближе и теплей.
«Врачи лечат людей, учителя учат, дети растут нормальными. Какие-то отдельные случаи — ну, рэперов прищемляют — на уровне бытовой дикости. Но это не система. Мне кажется, что у нас всё хорошо в обществе и всё хорошо на телевидении», — подытожил Киселёв.
Как писал News.ru, ведущая программы «Время» Екатерина Андреева призналась, что считает просмотр российского телевидения вредным для здоровья из-за слишком большого количества агрессии, которая льётся с экранов.
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Комментарии6
Общество , Дмитрий Киселев , Екатерина Андреева , Радиостанция "Говорит Москва"
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