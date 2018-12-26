Россиян обрадовали первой рабочей неделей нового года

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Первая рабочая неделя 2019-го продлится три дня 

Рамблер 2 часа назад
Первая рабочая неделя 2019 года будет длиться три дня, напомнили «Интерфаксу» в Федеральной службе по труду и занятости.
Замглавы Роструда Иван Шкловец отметил, что длящаяся ныне последняя рабочая неделя 2018 года была сделана шестидневной, чтобы новогодние каникулы россиян были непрерывными. Ради этой цели выходной с субботы, 29 декабря, был перенесен на понедельник, 31-е.
Благодаря этому граждане начнут отдыхать уже 30 декабря и будут делать это 10 дней подряд — до 8 января включительно.
Таким образом, первая рабочая неделя 2019 года продлится лишь три дня, так как начнется лишь в среду.
Кроме того, Шкловец уточнил, что совпадающие с праздничными днями выходные 5 и 6 января, суббота и воскресенье, были перенесены на начало мая 2019-го — 2-е и 3-е.
Общество , Видео , Роструд , Интерфакс
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