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Рабочая неделя после новогодних праздников будет трехдневной 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Специалисты Федеральной службы по труду и занятости напомнили россиянам о том, что первая рабочая неделя будет трехдневной.
Новогодние каникулы в России стартуют в воскресенье, 30 декабря, и продлятся до 8 января.
— Первая рабочая неделя наступающего года будет трехдневной — с 9 по 11 января включительно, — поделился информацией Иван Шкловец, замглавы Роструда.
Представитель ведомства подчеркнул, что текущая рабочая неделя продлится до субботы, 29 декабря, передает агентство «Интерфакс».
Ранее специалисты Роструда рассказали о новогодних премиях. В частности, россиянам рассказали об условиях их выплаты и критериях принятия соответствующего решения работодателями. Кроме того, представители ведомства напомнили о том, в какой срок может быть выдана новогодняя премия.
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Общество , Роструд , Интерфакс
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