Рабочая неделя после новогодних праздников будет трехдневной

Новогодние каникулы в России стартуют в воскресенье, 30 декабря, и продлятся до 8 января.

— Первая рабочая неделя наступающего года будет трехдневной — с 9 по 11 января включительно, — поделился информацией Иван Шкловец, замглавы Роструда.

Представитель ведомства подчеркнул, что текущая рабочая неделя продлится до субботы, 29 декабря, передает агентство «Интерфакс»

Ранее специалисты Роструда рассказали о новогодних премиях. В частности, россиянам рассказали об условиях их выплаты и критериях принятия соответствующего решения работодателями. Кроме того, представители ведомства напомнили о том, в какой срок может быть выдана новогодняя премия.