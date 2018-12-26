5 самых опрометчивых высказываний российских чиновников в 2018 году

Государство ничего не должно молодежи, дипломированным студентам стоит задуматься о вакансиях маляров и уборщиц, а все остальные и так смогут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, при этом питаясь только «макарошками». «Газета.Ru» составила подборку самых опрометчивых высказываний российских чиновников, прозвучавших в 2018 году.

Как прожить на «макарошках»

Первой нарушительницей правила «молчание — золото» оказалась министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова . В октябре 2018 года на сайте местного издания «Общественное мнение» появилось видео, на котором Соколова утверждает, что 3,5 тыс. рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».

Сказала она это после заседания комитета по социальной политике областной думы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. При этом, между участниками встречи разгорелся спор: местный депутат Николай Бондаренко в ответ на слова Соколовой предложил ей ради эксперимента прожить месяц на эту сумму. Кроме того, он и сам вызвался сделать то же самое.

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Несмотря на энтузиазм Бондаренко, сама Соколова от такой возможности категорически отказалась. «Статус министра этого не позволит», — сказала она, при этом пообещав составить для коллеги «сбалансированное, но диетическое» меню, «исходя из магазинов со скидками», которые она, по ее словам, обычно посещает.

Чиновница также заверила, что если ходить покупать еду по акции, то прожить вполне реально, поскольку какие-то продукты каждый месяц «дорожают или дешевеют». Кроме того, можно использовать сезонные овощи.

Однако Бондаренко ее слова не убедили: депутат заявил, что из-за тяжелых погодных условий нашей страны наедаться овощами впрок не получится. Ответ на это у экс-министра труда нашелся очень быстро: «Это не проблема, макарошки стоят всегда одинаково». К тому же, как отметила Соколова, она не ест мясо уже 20 лет, а «курица очень дешевая» и из нее можно приготовить много блюд.

После того, как диалог стал достоянием общественности, Соколову сняли с поста по указу губернатора области. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», — заявил губернатор региона Валерий Радаев , отметив, что будет принимать самые жесткие меры в отношении тех, кто забывает о своей ответственности.

Идите, дети, в маляры

Чтобы прожить на 3,5 тыс. рублей, нужно их сначала заработать. Именно поэтому всем, кто получил диплом и при этом испытывает проблемы с поиском работы, член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов предложил взглянуть на вакансии маляров и уборщиц. Как отметил депутат, к нему часто приходят люди, которые просят помочь с работой и говорят, что у них несколько высших образований, но при этом отказываются от многих вакансий. Всем, кто имеет подобный настрой, Вострецов напомнил: «Газпром» не в состоянии принять на работу каждого желающего.

Позже парламентарий отметил, что СМИ неверно передали его слова и выставили все в неправильном свете. По словам Вострецова, на самом деле он просто хотел указать безработным людям на то, что никогда не стоит опускать руки во время поиска работы.

«Смысл был в чем? Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу.

Они — профессиональные нытики. Они десять лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда. Тот, кто хочет, тот находит. Безработный — это тот, кто не имеет работы, но хочет ее найти. Не мечтает», — сказал Вострецов.

«Газпром» также был упомянут неслучайно: как объяснил депутат, к нему действительно приходил молодой человек, получивший диплом о высшем образовании, и просил помочь устроиться в газовую компанию, хотя его туда брать отказывались. По словам депутата, такие люди, как правило, даже не пытаются решить проблему с трудоустройством самостоятельно.

«Можно и поваром работать, и маляром, и учиться параллельно, совершенствоваться и искать. Кто мешает искать работу по своим знаниям? А можно сидеть на бабушкиной пенсии внучку лет десять и мечтать: «Бабушка, но я не хочу за 15-20 тысяч вот туда пойти работать». Ну, так а ты почему тогда на бабкину пенсию живешь? Ей, конечно, не хватит никакого прожиточного минимума, и все будут злиться, что государство плохое. Может, мы с себя тоже начнем как-то спрашивать?» — задался вопросом депутат.

Он добавил, что и сам готов в будущем сменить сферу деятельности, если будет необходимо. При этом, по его словам, сейчас важность таких специальностей несправедливо занижена.

«Вот если я, депутат, потеряю работу, если я никому буду не нужен — пойду на биржу труда. А что такого? Я и грузчиком работал, и кем только не был. Если жизнь повернется, поеду на село, в деревню, заведу корову, хозяйство, как я и жил, и буду огород вести. И сейчас могу и полы помыть, и сготовить, и все что хочешь сделать», — заключил Вострецов.

«Не просили родителей рожать»

Всем, кто не устроился на работу ни в крупную корпорацию, ни хотя бы маляром, ждать помощи от государства не стоит. Такое мнение выразила сотрудница администрации Свердловской области Ольга Глацких, ставшая главной героиней ролика со встречи с кировоградской молодежью. Чиновница заявила, что государство «ничего не должно» молодым людям, а «должны родители», поскольку власти «не просили родителей рожать».

Слова главы департамента молодежной политики вызвали широкий общественный резонанс. Сама чиновница впоследствии попросила прощения за свое высказывание. По ее словам, Глацких лишь хотела усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться, а не только рассчитывать на государство.

«Ну, ляпнула, понимаете. Я извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, но и все-таки обыкновенный человек», — сказала Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову. Чиновница также добавила, что журналисты вырвали ее фразы из контекста, и отметила, что совесть и человеческий фактор не позволят ей оставить должность.

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Отметим, что губернатор Куйвашев временно отстранял Глацких от должности на время служебной проверки. При этом, по данным местных СМИ, как только аппарат главы Свердловской области завершил служебную проверку в отношении чиновницы, она сразу же вернулась к исполнению обязанностей главы департамента молодежной политики. Как сообщает местный портал 66.ru, на этой должности она пробудет в течение двух месяцев, пока будет идти процесс реструктуризации ведомства в министерство образования и молодежной политики.

Впрочем, без наказания не следящая за формулировками чиновница не осталась — издание также опубликовало копию распоряжения главы региона, в котором говорится о выговоре Глацких за дисциплинарный проступок. В документе подчеркивается, что она позволила себе «некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи».

Сидите в декрете и не возмущайтесь

Как оказалось, помощи от государства не стоит ждать не только молодежи, но и молодым мамам, не имеющим возможности отдать ребенка в ясли. По крайней мере, такой позиции придерживается глава Карелии Артур Парфенчиков , по мнению которого о детях должны заботиться сами родители.

Жительница поселка Суоёки Анна Власова обратилась к главе региона с просьбой вернуть в поселок детский сад с яслями, закрытый вместе со школой в рамках оптимизации. Как передает новостной портал Карелии 7х7, от имени главы ей пришел ответ об отсутствии возможности открыть в поселке ясли для одного ребенка. В качестве альтернативы чиновник предложил молодой матери посидеть в декрете, либо отвозить ребенка в соседний поселок.

«Такого даже в Петрозаводске нет. Сидите (в декрете) до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви», — написал Парфенчиков.

По словам Власовой, в поселке есть как минимум восемь детей, которые могли бы ходить в ясли. В то же время расстояние от поселка Суоёки до Суоряви совсем не близкое — 28 км — и вряд ли подходит для ежедневного путешествия маленьких детей. «Вы своих трехлетних внуков за 25 км отправили бы? До трех лет сидела бы с ребенком дома, но на 57 рублей, извините, не проживешь!» — написала женщина чиновнику.

В ответ ей пришла фраза: «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают».

После этой переписки Анна Власова получила еще одно сообщение о том, что экстренно найдено почти 10 млн рублей на дополнительный ремонт дороги до Суоярви, однако детский сад все равно открыть невозможно. На следующий день женщина увидела, что она больше не состоит в списке «друзей» главы Карелии в социальной сети, а переписка оказалась удалена.

«Я лично не хочу платить!»

Многодетным семьям также стоит самостоятельно справляться и с другими проблемами, кроме яслей: региональный бюджет на их нужды тратить не так уж и рационально, считает депутат омского горсовета от «Единой России» Алексей Провозин. По информации местных СМИ, в ходе одного из заседаний совета депутат заявил, что содержание многодетных должно лечь лично на плечи главы государства, предложившего раздавать им бесплатные земли.

«Так называемые многодетные семьи уже обошлись нам в 73 миллиона рублей минимум. Моя позиция: если воля государева, то пусть государь и платит таковыми не являются. Я лично совершенно не хочу платить за многодетную семью, ни за газ, ни за воду для многодетной семьи, ни за электроэнергию. Федеральная воля, пусть деньги будут федеральные. Это мое мнение», — цитирует Провозина портал superomsk.ru.

Алексей Провозин/Facebook.com

По словам депутата, многие из этих семей после получения земли перепродают ее за хорошие деньги, которые даже не используются для блага детей, как изначально планировалось. «Я лично против, чтобы мы выделяли деньги для создания инфраструктуры и выделения земельных участков из бюджета города для многодетных семей», — подчеркнул политик.

На заявление среагировали многие официальные лица, в числе которых была и зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина . Депутат заявила, что подобные заявления чиновников вызывают у россиян «отрыжку».

Пушкина подчеркнула, что все люди должны следить за тем, что говорят. «Конечно, надо следить за своими словами, безусловно, людям обидно это слышать, у них просто „отрыжка“ от чиновников. Я это чувствую на встрече с избирателями. Есть один правильный способ — относись к человеку так, как хочешь, чтобы относились к тебе», — сказала она.

Опрометчивые высказывания чиновников прокомментировал и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . В своем интервью российским телеканалам глава правительства призвал чиновников контролировать свои высказывания.

«Ну что можно сказать? Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Когда ты облечен властью. И к сожалению, не у всех это получается», — пояснил премьер-министр.

Медведев также напомнил, что сегодня любое слово моментально становится достоянием гласности, поэтому чиновникам необходимо контролировать себя. «Это элемент общей человеческой культуры», — заключил он.