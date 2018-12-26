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В России изменились правила вступления в наследство 

Ридус 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий людям предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве.
«Закон предусматривает сохранение возраста, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и на уровне 60 лет для мужчин, для мужчин — на уровне 60 лет», — сообщает газета «Взгляд».
Закон был одобрен депутатами Госдумы 22 ноября. Его основная цель — создать «дополнительные гарантии защиты имущественных прав» пожилых людей, которые раньше из-за особенностей законодательства в случае смерти родственников могли остаться без средств к существованию.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в список лиц, которые наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, входят также несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы.
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Общество , Владимир Путин , Госдума , Деловая газета "Взгляд"
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