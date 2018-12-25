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Названы популярные слова уходящего года 

Рамблер 55 минут назад
Группа интернет-портала «Словари XXI века» опубликовала на своей странице в Facebook перечень самых популярных слов 2018 года. По мнению создателей списка, он отражает реалии общественной жизни уходящего года. Всего в перечне 20 слов и выражений, в него вошли: макароши, мундиаль, мамаево кокорище, мусорные полигоны, «Зимняя вишня», предпенсионный возраст, новичок, а также другие понятия, связанные с самыми знаковыми событиями 2018 года. Слова отбирались в символический словарь путем проведения онлайн-голосования.
Общество , Видео , Другое
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