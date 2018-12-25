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Мединский поведал о страхах Запашного перед Cirque du Soleil 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал жалобу директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного президенту России Владимиру Путину на планы открыть в Сколково стационарную площадку для канадского цирка Cirque du Soleil.
По словам министра, российский цирк занимает топ-позиции в мире и является «абсолютно конкурентоспособным». Тем не менее, отметил он, «Запашные боятся, беспокоятся, что иностранные цирковые компании завоевывают рынок за счет более современной формы подачи номеров, за счет "красивой упаковки"».
При этом Мединский отметил, что Cirque du Soleil будет не хозяином, а якорным арендатором киноконцертного комплекса в Сколково.
Министр пообещал поддерживать российский цирк и напомнил, что Минкульт отремонтировал семь российских цирковых комплексов в последние годы.
«Мы сейчас думаем над, может быть, реорганизацией в целом Росгосцирка, крупнейшей государственной цирковой компании. Есть к этому разные подходы. Мы не торопимся», — отметил Мединский.
Комментарии
Общество , Владимир Мединский , Владимир Путин , Минкультуры
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