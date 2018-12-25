Эдита Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством» на концерте в Петербурге

"Я имею поручение от президента Российской Федерации вручить Вам очень важную и большую награду — орден "За заслуги перед Отечеством" II степени", — сказал Беглов.

Действующий глава города отметил, что президент лично позвонил ему и попросил передать Пьехе от его имени самые добрые пожелания. "В Вас живут наши ленинградские традиции: это элегантность, это благородство, это искренность и артистизм, — отметил Беглов. — Ваша книга называется "От чистого сердца". Эдита Станиславовна, это стало девизом Вашей жизни и девизом Вашего служения нашему городу, от чистого сердца мы все Вас поздравляем".

Приняв награду, Пьеха попросила главу города поцеловать ее в щеку.

"Остается только мечтать, чтобы Владимир Владимирович поцеловал меня в щечку", — сказала певица, перед тем как продолжить концерт.

Счастье выступать

"Это огромное счастье столько лет выступать и не растерять своих единомышленников. У нас с вами одни звезды, одни идеалы, мои песни тоже вам стали близки, вашим сердцам, а это для нас самое главное.

Хочу дожить до июля [2022 года], когда мне исполнится 85, а сейчас мне пока 82-й год, тоже не мало. Но вы со мной, и мне приятно, что в зал приходят дети тех, кто знал девчонкою певицу", — сказала Пьеха, обращаясь к зрительному залу.