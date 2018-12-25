Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эдита Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством» на концерте в Петербурге 

ТАСС + ещё 3 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Торжественное вручение награды, присвоенной певице президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года, состоялось во вторник во время ее новогоднего концерта во Дворце культуры им. Горького, передает корреспондент ТАСС.
"Я имею поручение от президента Российской Федерации вручить Вам очень важную и большую награду — орден "За заслуги перед Отечеством" II степени", — сказал Беглов.
Действующий глава города отметил, что президент лично позвонил ему и попросил передать Пьехе от его имени самые добрые пожелания. "В Вас живут наши ленинградские традиции: это элегантность, это благородство, это искренность и артистизм, — отметил Беглов. — Ваша книга называется "От чистого сердца". Эдита Станиславовна, это стало девизом Вашей жизни и девизом Вашего служения нашему городу, от чистого сердца мы все Вас поздравляем".
Приняв награду, Пьеха попросила главу города поцеловать ее в щеку.
"Остается только мечтать, чтобы Владимир Владимирович поцеловал меня в щечку", — сказала певица, перед тем как продолжить концерт.

Счастье выступать

"Это огромное счастье столько лет выступать и не растерять своих единомышленников. У нас с вами одни звезды, одни идеалы, мои песни тоже вам стали близки, вашим сердцам, а это для нас самое главное.
Хочу дожить до июля [2022 года], когда мне исполнится 85, а сейчас мне пока 82-й год, тоже не мало. Но вы со мной, и мне приятно, что в зал приходят дети тех, кто знал девчонкою певицу", — сказала Пьеха, обращаясь к зрительному залу.
На традиционном новогоднем концерте Пьеха исполнила любимые и популярные песни разных лет, среди которых "Я люблю этот мир", "Санкт-Петербург — для меня ты остался столицей…", "Надежда" и многие другие. На вечере также выступили Юрий Гальцев и Эдуард Хиль-младший.
ТАСС: последние новости
В Красноярске и Назарове ввели режим "черного неба" на трое суток Кадыров ответил на жалобу юного чеченского блогера о проблемах с водоснабжением Верховный суд России разъяснил основные права заключенных
Комментарии
Общество , Александр Беглов , Эдита Пьеха , Владимир Путин , Юрий Гальцев , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расправа над чеченцами-геями и другие события дня32
Россия резко ответила на ультиматумы США по ракетам19
Киселев объяснился за агрессию на телевидении130
Андреева выступила с критикой телевидения68
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ420
Видео
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
00:29
В Дагестане обрушился мост
Происшествия
01:07
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Войска Армия
03:15
Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко
Политика В мире
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
01:40
Россия отказалась безосновательно доверять НАТО
Политика Армия
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
02:45
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение