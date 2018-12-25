Матвиенко: повышение роли женщин в обществе является мощным резервом развития страны

"Считаю, что дальнейшее повышение роли женщин в жизни общества является мощным резервом социально-экономического развития страны. Нам есть над чем здесь поработать. Я, конечно, не призываю к матриархату. Но все-таки, думаю, было бы правильно увеличить количество женщин во всех уровнях власти, на уровне принятия решений", — сказала Матвиенко.

Она привела в пример МИД РФ , указав, что у России нет ни одной женщины-посла.

"Даже в африканских странах такого нет. Причем мы говорим о подборе и выдвижении женщин не по гендерному принципу, а по уровню профессионализма, где они абсолютно конкурентоспособны", — сказала спикер СФ.

При этом она поблагодарила президента "за поддержку женской повестки". В частности она напомнила, что ранее были утверждены национальная стратегия действий в интересах женщин и план ее реализации. По словам Матвиенко, это послужило мощным толчком к развитию женского движения и женских общественных организаций в России.

Кроме того, добавила она, новый импульс получило развитие женского предпринимательства.