Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым повышать роль женщин в обществе, так как они являются мощным резервом развития страны. Об этом она сказала на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального Собрания РФ.
"Считаю, что дальнейшее повышение роли женщин в жизни общества является мощным резервом социально-экономического развития страны. Нам есть над чем здесь поработать. Я, конечно, не призываю к матриархату. Но все-таки, думаю, было бы правильно увеличить количество женщин во всех уровнях власти, на уровне принятия решений", — сказала Матвиенко.
Она привела в пример МИД РФ, указав, что у России нет ни одной женщины-посла.
"Даже в африканских странах такого нет. Причем мы говорим о подборе и выдвижении женщин не по гендерному принципу, а по уровню профессионализма, где они абсолютно конкурентоспособны", — сказала спикер СФ.
При этом она поблагодарила президента "за поддержку женской повестки". В частности она напомнила, что ранее были утверждены национальная стратегия действий в интересах женщин и план ее реализации. По словам Матвиенко, это послужило мощным толчком к развитию женского движения и женских общественных организаций в России.
Кроме того, добавила она, новый импульс получило развитие женского предпринимательства.
"Выросло число общественно-значимых социальных проектов, реализуемых женщинами, количество женщин-волонтеров, благотворительных организаций. За последние годы до 69% вырос индекс предпринимательской активности женщин. По доли женщин топ— менеджеров компаний мы входим в тройку лидеров в мире", — сказала спикер СФ.