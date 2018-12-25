Путин пригласил семью из Башкирии на прогулку по предновогодней Москве

Президент РФ Владимир Путин позвонил 15-летнему школьнику из башкирского города Сибай Арслану Каипкулову, которому помог исполнить мечту снять видеоролик про борт №1 — Ил-96-300.

Во вторник для тяжелобольного ребенка, прилетевшего в Москву из Башкирии с мамой, организовали экскурсию по самолету президента. Путин поинтересовался о том, сколько времени мальчик находится в Москве, успел ли посмотреть что— либо, кроме борта номер один.

Глава государства выразил радость, что сбылась мечта мальчика увидеть президентский борт, и предложил ему экскурсию по праздничной предновогодней Москве.

"Если вы не против, было бы интересно и вам, и ему", — продолжил Путин разговор с мамой мальчика.

Он пожелал семье хорошего Нового года, а мама ребенка в ответ сказала, что президента РФ ждет подарок.

"Шарфик? С удовольствием, спасибо, мне очень приятно", — ответил Путин.

5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

Мечта Каипкулова стала четвертой. До этого президент помог воплотиться мечте девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей Вероника побывала на экскурсии по киностудии Мосфильм. Затем осуществилась мечта мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Ему была организована экскурсия на вертолете. В прошлый четверг была осуществлена мечта семнадцатилетней Регины — она взяла интервью у президента РФ.