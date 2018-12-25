«Как со слухом у мэра?» Кадыров ответил на жалобу маленького блогера

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеоролик маленького мальчика, который пожаловался на проблемы с водоснабжением.

Юный блогер рассказал подписчикам, что у него из двух кранов течет "горячущая вода".

"Водоканал, немедленно сделай мне с одной стороны холодную воду, а с другой горячую, иначе я младшему Рамзану Кадырову расскажу", — возмутился ребенок.

Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.

"Ох, ты какой грозный чеченский блогер! Небось, напугал своих подписчиков. Рамзан Кадыров услышал… Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева?" — написал глава республики.

В комментариях пользователи соцсети поддержали мальчика, назвав его настоящим блогером.