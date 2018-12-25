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«Как со слухом у мэра?» Кадыров ответил на жалобу маленького блогера 

РИА Новости + ещё 5 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеоролик маленького мальчика, который пожаловался на проблемы с водоснабжением.
Юный блогер рассказал подписчикам, что у него из двух кранов течет "горячущая вода".
"Водоканал, немедленно сделай мне с одной стороны холодную воду, а с другой горячую, иначе я младшему Рамзану Кадырову расскажу", — возмутился ребенок.
Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.
"Ох, ты какой грозный чеченский блогер! Небось, напугал своих подписчиков. Рамзан Кадыров услышал… Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева?" — написал глава республики.
В комментариях пользователи соцсети поддержали мальчика, назвав его настоящим блогером.
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Общество , Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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