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Боулинг из людей попал на видео 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из видео
В Сети появилось видео, на котором группа мужчин играет в боулинг, где вместо кегль люди.
На кадрах, опубликованных «Комсомольской правдой», несколько полуголых мужчин выстаиваются в пирамиду, а еще один мужчина разбегается, катится на животе по полу и врезается в пирамиду, после чего она рушится.
Сообщается, что необычное развлечение было устроено посетителями одной из кальянных в Казани. Как утверждают очевидцы, все участники игры в боулинг вышли из вип-зала, а затем в него же и удалились. Предположительно, они отмечали корпоратив.
Общество , Комсомольская правда
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