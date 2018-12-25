Боулинг из людей попал на видео

В Сети появилось видео, на котором группа мужчин играет в боулинг, где вместо кегль люди.

На кадрах, опубликованных Комсомольской правдой », несколько полуголых мужчин выстаиваются в пирамиду, а еще один мужчина разбегается, катится на животе по полу и врезается в пирамиду, после чего она рушится.

Сообщается, что необычное развлечение было устроено посетителями одной из кальянных в Казани. Как утверждают очевидцы, все участники игры в боулинг вышли из вип-зала, а затем в него же и удалились. Предположительно, они отмечали корпоратив.