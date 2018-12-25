Путин намерен посмотреть свое интервью 17-летней девушке из проекта «Мечтай со мной»

Президент РФ Владимир Путин намерен посмотреть свое интервью с 17-летней Региной Парпиевой, которое он дал 20 декабря. Глава государства попросил своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова показать ему запись той встречи.

Во время разговора с Песковым о проекте "Мечтай со мной", в рамках которого волонтеры исполняют желания тяжелобольных детей, Путин признался, что пока не успел посмотреть, каким получилось интервью. "Запись есть? Дай мне!" — попросил президент пресс-секретаря. "Девочка — красавица!" — добавил Путин, говоря об авторе интервью — Регине Парпиевой.

5 декабря во время посещения форума добровольцев глава государства осмотрел стенды благотворительных проектов, в том числе инициативы "Мечтай со мной", которая исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. В одном из них 17-летняя Регина Парпиева просила о возможности взять интервью у известного человека.

20 декабря после ежегодной большой пресс-конференции Путин лично дал ей интервью.