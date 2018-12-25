Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, и после этого ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище. Об этом она сообщила «Таким делам».
По словам женщины, поводом для отъезда стали поступающие ей угрозы. Она боялась, что вместе с приемными детьми может потерять родных сына и дочь.
«Решение было принято практически в течение недели. Мы просто уехали, без денег, без всего, я занимала деньги на билет», — сказала Савиновских, добавив, что вернется в Россию, только если здесь наступит правовое государство.
Она рассказала, что весной министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов угрожал ей уголовным делом за то, что она судилась с чиновниками и обратилась к журналистам. Он сказал ей, что если какой-либо суд займет ее сторону, власти «найдут способ не исполнять это решение суда».
Юлия Савиновских и ее муж Евгений лишились двух усыновленных мальчиков в сентябре 2017 года после того, как она сделала операцию по удалению груди из-за физического дискомфорта и постоянных болей. Перед операцией она вела блог от лица вымышленного трансгендерного человека и писала о своих переживаниях. На основании этого суд решил, что женщина собралась сменить пол и жить в однополом браке, и это «противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества». Савиновских неоднократно проходила психологические экспертизы, которые подтверждали ее адекватность, и обжаловала решения суда, но российское правосудие так и не вернуло ей детей. Супруги обратились в Европейский суд по правам человека.
Последние новости
Москва расширила санкции против Украины Московское метро удвоится Шипулин объявил о завершении карьеры
Комментарии
Общество , ЕСПЧ , Екатеринбург , Испания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расправа над чеченцами-геями и другие события дня32
Россия резко ответила на ультиматумы США по ракетам19
Киселев объяснился за агрессию на телевидении130
Андреева выступила с критикой телевидения68
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ420
Видео
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
00:29
В Дагестане обрушился мост
Происшествия
01:07
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Войска Армия
03:15
Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко
Политика В мире
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
01:40
Россия отказалась безосновательно доверять НАТО
Политика Армия
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
02:45
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение