Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, и после этого ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище. Об этом она сообщила «Таким делам».

По словам женщины, поводом для отъезда стали поступающие ей угрозы. Она боялась, что вместе с приемными детьми может потерять родных сына и дочь.

«Решение было принято практически в течение недели. Мы просто уехали, без денег, без всего, я занимала деньги на билет», — сказала Савиновских, добавив, что вернется в Россию, только если здесь наступит правовое государство.

Она рассказала, что весной министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов угрожал ей уголовным делом за то, что она судилась с чиновниками и обратилась к журналистам. Он сказал ей, что если какой-либо суд займет ее сторону, власти «найдут способ не исполнять это решение суда».