Пассажиров одного московского аэропорта перевезли в другой самолетом

Очевидцы рассказали о перелете из Внуково в другой аэровокзал в Facebook.

«Экипаж сказал, что сейчас самолет заправят, обслужат, мы полетим в Домодедово, а потом в Екатеринбург», — написал один из пассажиров Ярослав Ширшиков.

По данным сайта FlightRadar 24, полет продлился 21 минуту. В самолете находились пассажиры с разных рейсов, поэтому отправить лайнер напрямую в Екатеринбург не удалось.

Предположительной причиной изменения авиамаршрута стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее в декабре специалисты сервиса бронирования Aviasales провели исследование и выяснили, что 30 декабря станет самым загруженным днем 2018 года в аэропортах Москвы. 25 процентов всех праздничных бронирований пришлось на воскресенье, 30 декабря.