Скандал с отдыхом детей чиновников разрешился

Чиновник заплатил за отдых детей в Турции

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов перевел на счет фонда имени Андрея Карлова 450 тысяч рублей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, перевод является компенсацией стоимости поездки в Турцию 12 детей местных чиновников.

Mash

Как утверждает Mash, всего в марте в Турцию за счет благотворительного фонда съездили 16 детей чиновников.