Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновник заплатил за отдых детей в Турции 

Рамблер 42 минуты назад
Мэр города Клинцы Олег Шкуратов перевел на счет фонда имени Андрея Карлова 450 тысяч рублей.
Как сообщает телеграм-канал Mash, перевод является компенсацией стоимости поездки в Турцию 12 детей местных чиновников.
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Mash
Как утверждает Mash, всего в марте в Турцию за счет благотворительного фонда съездили 16 детей чиновников.
Напомним, в марте 2018 года 50 детей из Клинцов бесплатно съездили в Турцию за счёт благотворительного фонда имени Андрея Карлова. Позже выяснилось, что среди этих детей были сыновья и дочери местных чиновников. После того как история получила широкую огласку, прокуратура Брянской области выявила нарушения в организации поездки, а губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал историю возмутительной.
Общество , Видео , Александр Богомаз , Андрей Карлов , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обратили внимание на реакцию Путина на слова Лукашенко6
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников346
Россия ужесточила санкции против Украины264
Эрдогану отказали во встрече с Путиным33
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина61
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
09:08
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Общество
01:20
Лукашенко обратился к Путину с просьбой
Политика В мире
01:59
Сирия стянула войска и танки к границе с Турцией
Армия Войска
00:49
Скандал с отдыхом детей чиновников разрешился
Общество
00:54
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Политика
03:06
А не братья ли? Теперь Путин сделал заявление
Политика
08:01
Эрдогану отказали во встрече с Путиным
Политика
04:44
Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана
Шоу-бизнес
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение