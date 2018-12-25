Скандал с отдыхом детей чиновников разрешился

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов перевел на счет фонда имени Андрея Карлова 450 тысяч рублей.
Как сообщает телеграм-канал Mash, перевод является компенсацией стоимости поездки в Турцию 12 детей местных чиновников.
Mash
Как утверждает Mash, всего в марте в Турцию за счет благотворительного фонда съездили 16 детей чиновников.
Напомним, в марте 2018 года 50 детей из Клинцов бесплатно съездили в Турцию за счёт благотворительного фонда имени Андрея Карлова. Позже выяснилось, что среди этих детей были сыновья и дочери местных чиновников. После того как история получила широкую огласку, прокуратура Брянской области выявила нарушения в организации поездки, а губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал историю возмутительной.