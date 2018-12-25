В двух городах Красноярского края ввели режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности веден в Красноярске Назарово на три дня, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19 (15.00 мск) часов 25 декабря 2018 года до 19 часов (15.00 мск) 28 декабря 2018 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства в отношении города Назарово, расположенного на западе Красноярского края.

В течение 2017 года и с начала 2018 года режим "черного неба" вводился в Красноярске несколько раз. Тогда жители города жаловались на серый туман над городом и неприятный запах, витающий в воздухе.

В начале февраля во время визита в Красноярск глава государства Владимир Путин отметил, что основными факторами ухудшения экологической обстановки в городе является растущий автопарк. По его словам, на него приходится 36% всех выбросов, 29% приходится на алюминиевый комбинат, затем по объему выбросов идут теплоэлектростанции. Также Путин отметил дома, которые отапливаются углем, особенно зимой. В итоге он призвал переводить городской автопарк Красноярска на газомоторное топливо.