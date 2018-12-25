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Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
В наборы вошли колбасы и паштеты «От Иваныча» (Иванович — отчество Сечина — прим. «Ленты.ру»), а также мандарины и вино. Помощник неназванного федерального министра сообщила, что подарками «вся приемная уставлена, и холодильник забит».
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев.
Корзина с колбасой фигурировала в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за вымогательство взятки у «Роснефти». Первоначально на основе записи разговора Улюкаева и Сечина делалось предположение, что «корзиночка» — это эвфемизм для слова «взятка», но затем выяснилось, что это традиционный подарок руководителя нефтяной компании бизнес-партнерам и друзьям. В расследовании она проходила как вещественное доказательство и была уничтожена.
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Общество , Видео , Алексей Улюкаев , Михаил Леонтьев , Игорь Сечин , Роснефть , Lenta.ru
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