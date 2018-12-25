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Худрук раскачала зал, пока дети выступали 

Рамблер 1 час назад
Детские коллективы, выступающие на сцене, нуждаются в поддержке и родителей, и зрителей. Дети-артисты могут забыть слова или движения, смутиться или растеряться на сцене перед публикой, и вот тут им на помощь приходят художественные руководители. Эта дама, худрук детского ансамбля из Казахстана, явно из тех преподавателей, которые всей душой болеют за юных подопечных. Она так активно показывала ребятам, которые показывали выступление на сцене, что им нужно делать, что, кажется, повторять энергичные па готовы были даже окружающие. Посмотрите ролик и зарядитесь задором героини.
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