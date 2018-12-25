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Пресс-конференция Путина заинтересовала миллиард интернет-пользователей 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 20 по 22 декабря более 1,1 миллиарда интернет-пользователей интересовались ежегодной пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении на сайте «Медиалогии».
Всего за три дня пользователи соцсетей оставили 584 тысяч сообщений, связанных с этим мероприятием. Самым волнующим для Интернета оказался вопрос о женитьбе Путина (38 процентов от общей аудитории), второе место по популярности заняли заявления о пенсионном возрасте (29 процентов). Также в соцсетях интересовались беседой президента с незрячей Региной Парпиевой (7,5 процента).
Другими популярными в интернете темами пресс-конференции стали цены на нефтепродукты в 2019 году (3,2 процента) и подарок, который президент хотел бы получить на Новый год (2,3 процента).
В своем исследовании «Медиалогия» рассматривала сообщения в твиттере, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах.
Двадцатого декабря Путин провел свою ежегодную пресс-конференцию, четырнадцатую по счету. В 2018 году на пресс-конференцию было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702. Самыми популярными стали вопросы об украинском кризисе, российско-американских отношениях и российской пенсионной системе.
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Общество , Политика , Социология , Владимир Путин
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