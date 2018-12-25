Людьми играли в боулинг на корпоративе в Казани

Дни, предшествующие новогодним праздникам, — время корпоративов. Но иногда организаторов таких торжеств посещают странные идеи. Так, на коропративном празднике в Казани придумали конкурс, в котором в боулинг играли людьми: и кегли, а шар изображали мужчины. На снятом на корпоративе видео запечатлено, как шесть мужчин в набедренных повязках встали у стены в виде пирамиды, а затем к проходу между столами вышел полуголый мужчина в каске. Он разбежался, упал на сколькую дорожку и, доехав до людей, сбил их. Суда по кадрам, на этом игра не закончилась: мужчина в каске готовился ко второму раунду.