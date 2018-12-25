США пытались открыть биолабораторию в Крыму

Ранее российские чиновники заявляли, что в лаборатории Лугара могут разрабатывать химическое и биологическое оружие, а также проводить эксперименты над людьми.

По словам Поповой, после присоединения Крыма России в 2014 году Роспотребнадзор нашел на полуострове бывшую противочумную станцию. Там были обнаружены 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови от людей. Попова заявила, что эта станция стала пунктом сбора материала для «отправки по грантам в Европу».

Глава Роспотребнадзора добавила, что отправке биоматериала помешало присоединение Крыма к России. По ее словам, на Украине работают 11 лабораторий США, модернизированных на средства Пентагона

Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе говорил, что в лаборатории Лугара проводить «летальные эксперименты» над людьми. Он заявил, что в конце 2015 года погибли 30 человек, проходивших лечение от гепатита С в лаборатории.