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США пытались открыть биолабораторию в Крыму 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что США хотели открыть в Симферополе лабораторию по примеру грузинского центра Лугара. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее российские чиновники заявляли, что в лаборатории Лугара могут разрабатывать химическое и биологическое оружие, а также проводить эксперименты над людьми.
По словам Поповой, после присоединения Крыма к России в 2014 году Роспотребнадзор нашел на полуострове бывшую противочумную станцию. Там были обнаружены 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови от людей. Попова заявила, что эта станция стала пунктом сбора материала для «отправки по грантам в Европу».
Глава Роспотребнадзора добавила, что отправке биоматериала помешало присоединение Крыма к России. По ее словам, на Украине работают 11 лабораторий США, модернизированных на средства Пентагона.
Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе говорил, что в лаборатории Лугара проводить «летальные эксперименты» над людьми. Он заявил, что в конце 2015 года погибли 30 человек, проходивших лечение от гепатита С в лаборатории.
В ноябре 2018 года эксперты под эгидой ООН провели проверку всех объектов центра Лугара и сообщили, что он соответствует международным стандартам и заявленным профилактическим, исследовательским и диагностическим целям.
Комментарии
Общество , Анна Попова , Пентагон , ООН , Роспотребнадзор , Республика Крым , Симферополь , США
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