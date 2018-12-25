СМИ раскритиковали медиаэксперта Дмитрия Потапенко

Издание отмечает, что биография медиаэксперта известна «исключительно из его слов». В прессе нашлись упоминания о полученном Потапенко дипломе MBA Университета штата Калифорния и выигранных им чемпионатах мира по карате. В Сети также пишут, что он успел поработать санитаром, телохранителем и директором казино.

«Но проверить весь этот набор сведений крайне сложно, как, например, сложно понять, являлся ли Потапенко действительно серьезным управляющим «Пятерочки» или всего лишь отвечал за раскладку товаров по полкам магазина», — отмечает «Независимая газета».

По версии «НГ», наибольшую известность Потапенко принесло выступление на Московском экономическом форуме (МЭФ) в декабре 2015 года, где он раскритиковал продуктовое эмбарго и систему «Платон». Издание заявило, что в заявлениях Потапенко о работе госорганов и чиновников «гораздо больше хайпа, чем экономических обоснований».

Также «НГ» обратила внимание на основанную им компанию Management Development Group Inc. (MDG). У компании якобы оформлена «регистрация по адресу квартиры» в Праге.

Газета ссылается на выписку из официального реестра Чехии, где сказано об отсутствии сотрудников в MDG. При этом сам Потапенко якобы говорил, что там работают 7,5 тысячи человек. По данным «НГ», в 2008 году он заявлял о чистой прибыли его компании в 400 миллионов рублей. Однако в коммерческом реестре Чехии указано, что в 2008-м у MDG не было прибыли, а ее операционный убыток составил 90 тысяч крон.

«НГ» утверждает, что другие коммерческие структуры, в которых Потапенко числится учредителем и руководителем, имеют налоговые задолженности или проблемы из-за неисполнения обязательств по договорам.

«По этим данным можно предположить, что бизнесмен из Дмитрия Потапенко, мягко говоря, неважный», — подчеркивает газета.

По версии издания, из-за этого он решил «развернуться на экспертной ниве»: после выступления на МЭФ объявил «антикризисный тур» с VIP-билетами по 25 тысяч рублей. Кроме того, книги эксперта продаются в магазинах по 400 рублей, а он сам «активно обучает» молодых предпринимателей, отмечает «НГ».