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Россияне попросили бы у Деда Мороза больше здоровья, чем денег 

BFM.RU + ещё 63 2 часа назад
Фото: ТАСС
Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким, мира во всем мире, деньги лишь на третьем месте, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает РИА Новости.
«Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%)», — говорится в исследовании.
При этом, согласно опросу, на втором месте в списке желаний россиян — мир во всем мире (10%), материального благополучия попросили 9% опрошенных, преимущественно молодежь (17% среди 18-24-летних).
«Каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру, чаще остальных это желание называли 25-34-летние (9%) и 18-24-летние (10%). Карьерный рост и повышение зарплаты хотят по 5% участников опроса. Столько же (5%) пожелали благополучия всем людям», — отмечается в исследовании.
По данным опроса, в письме Деду Морозу россияне также пожелали бы процветания и стабильности России (4%), счастья себе, родственникам и всем людям, повышения пенсий и уровня жизни (по 3%).
«Среди прочих желаний наши сограждане назвали понижение цен на все, благополучие в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильность и спокойствие, благополучие для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума и пр.), удачи (по 2%)», — говорится в исследовании.
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