Верховный суд разрешил использовать «шпионскую» технику для личной безопасности

Верховный суд России разъяснил порядок оборота «шпионской» техники, постановив, что гражданина нельзя привлекать к уголовной ответственности за покупку трекера для охраны имущества или обеспечения личной безопасности и безопасности своих родных, сообщил «Интерфакс»

«Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», — говорится в принятом постановлении пленума Верховного суда РФ.

Пленум пояснил, что различные технические устройства могут считаться спецсредствами только в случае их преднамеренной технической доработки, в результате которой им придали новые свойства для негласного получения информации. Гражданина, который приобрел такое устройство через интернет, не зная о его истинном предназначении, также запрещается привлекать к уголовной ответственности.

В постановлении уточняется, что, если для установления принадлежности технического устройства к числу специальных средств необходимы особые знания, суд должен располагать заключениями эксперта.