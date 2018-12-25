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Верховный суд разрешил использовать «шпионскую» технику для личной безопасности 

Rambler News Service + ещё 13 3 часа назад
Фото: ТАСС
Верховный суд России разъяснил порядок оборота «шпионской» техники, постановив, что гражданина нельзя привлекать к уголовной ответственности за покупку трекера для охраны имущества или обеспечения личной безопасности и безопасности своих родных, сообщил «Интерфакс».
«Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», — говорится в принятом постановлении пленума Верховного суда РФ.
Пленум пояснил, что различные технические устройства могут считаться спецсредствами только в случае их преднамеренной технической доработки, в результате которой им придали новые свойства для негласного получения информации. Гражданина, который приобрел такое устройство через интернет, не зная о его истинном предназначении, также запрещается привлекать к уголовной ответственности.
В постановлении уточняется, что, если для установления принадлежности технического устройства к числу специальных средств необходимы особые знания, суд должен располагать заключениями эксперта.
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Общество , Интерфакс
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