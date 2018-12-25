Россиянам разрешили использовать «шпионскую» технику

Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование «шпионской» техники —специальных средств для негласного получения информации, если это делается для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными. Об этом говорится в разъяснении пленума Верховного суда, сообщает «Интерфакс»

Отмечается, что технические устройства (такие, как смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы) могут быть признаны «шпионскими» только в случае, если им специально с помощью программирования или иным способом были добавлены новые свойства для скрытого сбора информации.

Также нельзя привлекать к ответственности россиян, которые приобрели специальные средства через интернет, не зная об их настоящем предназначении.