Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам разрешили использовать «шпионскую» технику 

Lenta.ru + ещё 4 40 минут назад
Фото: Shutterstock
Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование «шпионской» техники —специальных средств для негласного получения информации, если это делается для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными. Об этом говорится в разъяснении пленума Верховного суда, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что технические устройства (такие, как смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы) могут быть признаны «шпионскими» только в случае, если им специально с помощью программирования или иным способом были добавлены новые свойства для скрытого сбора информации.
Также нельзя привлекать к ответственности россиян, которые приобрели специальные средства через интернет, не зная об их настоящем предназначении.
В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил решить проблему таможенного контроля в отношении оборота устройств для слежения. Это было сделано после вопроса на пресс-конференции об уголовном преследовании фермера из Курганской области Евгения Васильева. Россиянина обвиняли в использовании «шпионского» оборудования — купленного на AliExpress GPS-трекера, прикрепленного к корове. После Генпрокуратура отозвала из суда его дело.
Последние новости
Шипулин объявил о завершении карьеры В Украине увидели раздражитель для Запада Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить
Комментарии
Общество , Евгений Васильев , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне161
«Стрельба глазами — тайное оружие Кремля»2
Против Талькова возбудили дело13
Пока вы спали: Как выживают россияне134
В порт Мариуполя зайдет корабль НАТО486
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:57
Бутырку могут превратить в культурный центр
Новости Москвы Общество
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
00:56
Против Талькова возбудили дело
Шоу-бизнес Происшествия
05:21
Росгвардия выпустила клип на песню Last Christmas
Общество
00:45
Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне
Политика Общество
00:52
Самозванка развлекла пассажиров стриптизом
Общество Происшествия
00:37
Ступени храма МО отольют из трофейной техники вермахта
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение