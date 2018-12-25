Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления главам иностранных церквей по случаю наступления Рождества Христова по Григорианскому календарю, сообщает во вторник пресс-служба Отдела внешних церковных связей (ОВЦС).
"Торжественно отмечая этот праздник, мы должны памятовать о великом предназначении христиан, Самим Господом призванных быть светом миру и солью земли, творить дела любви и милосердия, свидетельствовать и ближним, и дальним о непреходящих евангельских идеалах", — говорится в поздравлении.
В числе адресатов поздравительных посланий патриарх Коптской церкви Тавадрос II, Папа Римский Франциск, глава Сиро-Яковитской церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Геваргис III Слива, Маронитский патриарх Бешара Бутрос кардинал ар-Раи, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II, патриарх Эфиопский Абуна Матфий I.
Предстоятель Русской православной церкви пожелал им "крепости сил, бодрости духа и щедрой помощи Божией" в служении.