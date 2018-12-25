Мединский выступил против мата в песнях 

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает против использования нецензурной лексики в песнях. Об этом он сказал журналистам во вторник в кулуарах заседания президиума Российского исторического общества и совета фонда "История Отечества".
"Я противник песен с нецензурным контентом", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Ранее композитор и продюсер Игорь Матвиенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству предложил ввести маркировку для музыкального контента, которая давала бы сигнал слушателю о том, что в песне содержится мат. Представители индустрии высказались в поддержку этой инициативы.