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Мединский выступил против мата в песнях 

ТАСС + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает против использования нецензурной лексики в песнях. Об этом он сказал журналистам во вторник в кулуарах заседания президиума Российского исторического общества и совета фонда "История Отечества".
"Я противник песен с нецензурным контентом", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Ранее композитор и продюсер Игорь Матвиенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству предложил ввести маркировку для музыкального контента, которая давала бы сигнал слушателю о том, что в песне содержится мат. Представители индустрии высказались в поддержку этой инициативы.
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