Запашный отказался приносить Гуцериеву «детские» извинения

Директор Большого Московского государственного цирка в эфире НСН назвал свое условие встречи с бизнесменом для урегулирования конлифкта из-за Cirque du Soleil.

Бизнесмен Михаил Гуцериев согласен встретиться с директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным для урегулирования конфликта из-за Cirque du Soleil только после того, как получит публичное извинение от артиста. Об этом миллиардер рассказал в эфире телеканала РБК. По его словам, он никогда не говорил о том, что строит в Сколково базу для канадского цирка, как заявил Запашный во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству в середине декабря.

«Пусть сначала публично скажет, что ошибся, что его ввели в заблуждение, что вынес на уровень президента непроверенную информацию. Тогда я готов встречаться и разговаривать. До этого не вижу никакого смысла», — сказал Гуцериев.

В свою очередь, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с НСН назвал свое условие для встречи с бизнесменом.

«Взрослый человек, миллиардер, а занимается каким-то детством. Извинения за что? За то, что я сказал президенту правду? За то, что еще до встречи с президентом я призвал Гуцериева к встрече, а он никак на это не отреагировал и посчитал, что я в игрушки играю? За то, что я отстаиваю интересы национальной культуры? Когда он сможет мне ответить на эти вопросы, за что я должен извиниться, тогда у нас получится, наверное, диалог. Мне 42 года, я взрослый человек, у меня трое детей. Не надо со мной как с ребенком играться. Может быть, для господина Гуцериева это игрушки, а для меня нет. Я отношусь к общению с президентом максимально серьезно. Призывать меня к каким-то детским извинения бесполезно», — сказал Запашный.

Ранее Михаил Гуцериев заявил, что собирается подавать на Запашного иск о клевете после его заявлений на встрече с президентом Путиным. Однако артист заявил, что до сих пор ни одного иска в суд не было подано, так как бизнесмен понимает их бесперспективность.

«На мой взгляд, господину Гуцериеву надо разогнать всю его команду, которая сначала рекомендует пугать меня судами, но до сих пор не подали ни в один суд, потому что это заведомо проигрышные дела. Я подозреваю, что его подставляют члены его же команды, которые просто-напросто являются непрофессиональными людьми, действуют абсолютно непоследовательно, дают ему неверные советы и, естественно, не контролируют то, что происходит в их группе. То количество заявлений, которое было еще с 2010 года, ни разу не было опровергнуто ни господином Гуцериевым, ни группой «Сафмар». Меня удивляет, что после всего этого они меня назвали лжецом, человеком, который обманывает президента, и человеком с галлюцинациями. Не факт, что извиняться надо мне», — заявил собеседник НСН.

Запашный связал обвинения в отмывании денег со скандалом вокруг Cirque du Soleil При этом Запашный отметил, что не собирается требовать от Гуцериева извинений, так как понимает, что тот действовал непоследовательно. Но, все же, артист посоветовал бизнесмену разобраться с обвинениями в его адрес от журналиста Сергея Доренко в эфире радиостанции «Говорит Москва» , которая, по словам самого Доренко, принадлежит Гуцериеву.

«Я это проглотил и не требую у Гуцериева извинений за эти абсолютно ненужные оскорбления в мой адрес. Я это смогу проглотить, потому что понимаю, что Гуцериев действовал непоследовательно и эмоционально. Я не буду требовать у него прощения за эту грязь, которую продолжают на меня лить со всех его информационных порталов, за ту грязь, которую развел Доренко на его радиоволне, который оскорбил и меня, и всех моих коллег, занимающихся культурой. Он сказал, что он презирает всех артистов. Господину Гуцериеву еще надо обязательно разобраться и с этим, потому что это происходит на его радиоволне, по признанию самого Доренко», — отметил артист.