Самозванка развлекла пассажиров стриптизом

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Самозванка развлекла автобус стриптизом 

Рамблер 1 час назад
Девушка, ехавшая в автобусе в пригороде Сиднея, решила порадовать мужчин. Внезапно одна из пассажиров поднялась с кресла, обнажилась и начала исполнять танец, используя поручень в качестве пилона. После импровизированного стриптиза дама начала просить деньги за представление, однако другие пассажиры вместе платы за шоу нажаловались водителю на стриптизёршу-самозванку. Девушке пришлось одеться и выйти из автобуса. Любопытно, то танец был запечатлён камерами видеонаблюдения, установленными в салоне, но исполнительницу так и не опознали. После того, как ролик попал в сеть, часть пользователей восхитилась смелой танцовщицей, а вот другие высказались негативно, отметив, что в автобусе могли быть дети, которым подобные спектакли смотреть рановато.
Общество , Видео , Происшествия , Сидней
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