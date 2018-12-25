Самозванка развлекла пассажиров стриптизом

Девушка, ехавшая в автобусе в пригороде Сиднея, решила порадовать мужчин. Внезапно одна из пассажиров поднялась с кресла, обнажилась и начала исполнять танец, используя поручень в качестве пилона. После импровизированного стриптиза дама начала просить деньги за представление, однако другие пассажиры вместе платы за шоу нажаловались водителю на стриптизёршу-самозванку. Девушке пришлось одеться и выйти из автобуса. Любопытно, то танец был запечатлён камерами видеонаблюдения, установленными в салоне, но исполнительницу так и не опознали. После того, как ролик попал в сеть, часть пользователей восхитилась смелой танцовщицей, а вот другие высказались негативно, отметив, что в автобусе могли быть дети, которым подобные спектакли смотреть рановато.