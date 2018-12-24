Депутат-сталинист похитил носки генералиссимуса

«Либералы ненавидят Сталина за то, что он лег в могилу в штопаных носках». Эта фраза молодого регионального депутата подействовала на ряд общественников словно красная тряпка на быка. Депутата требуют отстранить от должности за восхваление сталинизма. Избранника народа действительно стоило бы наказать за эту фразу — но вовсе не из-за его восхищения Сталиным.

Хайп по поводу сталинистских заявлений юного депутата Екатеринбургской городской Думы Андрея Пирожкова, казалось бы, давно прошёл. О том, что ГУЛАГ был хорошей вещью, а товарищ Сталин — гениальным руководителем, Пирожков заявил в интервью хипстерскому изданию Village, опубликованном месяц назад, 26 ноября.

Помимо восхвалений коммунизма, хипстерского там тоже хватало. Например, Пирожков похвалил американскую сеть кофеен, популярную у представителей обеспеченной молодёжи: «В »Старбаксе» вам подписывают стакан «Аленочке», «Светланочке» — это же классно, приятно». Не очень понятно, почему человеку по имени Андрей подписывают стакан женскими уменьшительными именами, но у всех свои причуды, это ненаказуемо.

21 декабря Пирожков опубликовал у себя в «Вконтакте» поздравление по случаю годовщины со дня рождения Иосифа Сталина. В тексте, в частности, говорится: «Я считаю, что сегодняшняя компания десталинизации — это концентрированный страх либералов перед ответственностью за совершенные ими преступления. И ничего больше. Они мстят Сталину за то, что он был олицетворением справедливости. Может быть, жестокой, может быть, излишне жестокой. Но понятной. Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей. Либералы ненавидят его за то, что он лег в могилу в штопаных носках».

«Сегодняшняя десталинизация — это страх либералов перед ответственностью за совершенные ими преступления. И ничего больше. Они мстят Сталину за то, что Сталин был олицетворением справедливости. Может быть, жестокой, может быть, излишне жестокой. Но понятной. Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил России, а не за то, что он убивал людей. Либералы больше всего ненавидят Сталина не за то, что в его даче под Москвой он посадил 60 тысяч деревьев в то время, когда был голод. Хотя десять лет эти деревья сажали в Кунцево. Они ненавидят его за то, что он лег в могилу в штопаных носках».

Как видно, Пирожков добавил в начале слово «концентрированный» и хотел добавить слово «кампания», но по неграмотности написал «компания». В конце он выбросил упоминание московского района Кунцево, неактуального для Екатеринбурга, где он депутатствует. Никаких ссылок на первоисточник, разумеется, нет.

Миф про штопанные носки покойного генералиссимуса популярен, но это, разумеется, миф. Пирожков в силу возраста может и не знать, но образованному человеку Делягину стыдно не помнить, что ни в какую могилу Сталин после смерти не ложился — ни в штопаных носках, ни в целых, ни без носок. Он был забальзамирован и лёг по соседству с Владимиром Лениным в то же самый мавзолей. В могиле Сталин оказался по распоряжению Никиты Хрущёва только в 1961 году. Никаких достоверных исторических свидетельств о состоянии его носков на тот момент не существует.

Тем не менее, в петиции, в которой содержится требование об отставке депутата, предлагается отправить его в отставку не из-за плагиата, а из-за сталинизма.

«Считаю недопустимым исполнение обязанностей депутата Екатеринбургской городской Думы гражданином России, который откровенно оправдывает сталинизм и высказывает мнение о том, что «Сталин был олицетворением справедливости», — говорится в созданной преподавателем из Кургана петиции на сайте Change.org.

Хотя, конечно, справедливее и правильнее выглядело бы утверждение: «Считаю недопустимым исполнение обязанностей депутата Екатеринбургской городской Думы гражданином России, который откровенно ворует чужой текст и цитирует без ссылки на первоисточник мнение Михаила Делягина о том, что „Сталин был олицетворением справедливости“».

Что же касается сути предъявляемых Пирожкову обвинений в оправдании сталинизма, то это не запрещено. Хвалить Сталина, Берию, ГУЛАГ может абсолютно любой депутат — городской, региональной и Государственной Дум. Чем представители этих органов власти время от времени и занимаются. К счастью, большинство пока что делают это своими словами, или при помощи нанятых спичрайтеров, а не воруя куски чужих интервью.

Ругать Сталина тоже может любой депутат, и вообще любой гражданин России. И ему тоже за это ничего не будет. Если, конечно, он этот человек не станет приписывать себе слова «его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны, тараканьи смеются глазища и сияют его голенища».

Россия — демократическое государство, нам можно ругать абсолютно любого исторического деятеля без каких-либо уголовных или административных последствий. Хвалить можно практически всех, за исключением главных военных преступников европейских стран оси, определенных приговором Международного военного трибунала. За это — до трёх лет тюрьмы согласно статье 354.1 Уголовного кодекса.

Более того, воровать чужие тексты тоже можно без юридических последствий. Согласно статьям 146 УК РФ и статье 7.12 Кодекса об административных правонарушениях, наказание за плагиат наступает только если плагиатор имел целью извлечение дохода или причинил крупный ущерб автору.

Депутат Пирожков имел целью красивыми словами поздравить Иосифа Сталина с днем рождения и поймать немного хайпа. Это ему, безусловно, удалось, и вряд ли Михаил Делягин будет заявлять об ущербе.

Но всё равно в итоге как-то неудобно получилось.