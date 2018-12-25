Россиянам напомнили методы борьбы с похмельем

«Аспирин может усилить воспаление слизистой желудка и иногда даже вызывать эрозии и кровотечение, поэтому об аспирине лучше не говорить», — сказал Брюн.

По его словам, вылечить похмелье помогут кефир или бульон. Нарколог напомнил, что физические нагрузки при симптомах похмелья противопоказаны.

Евгений Брюн также развеял миф о том, что употребление масла или жирной пищи перед принятием алкоголя может помочь человеку остаться трезвым.

По словам специалиста, с такой «подготовкой» человек сначала не ощущает опьянения и пьет сверх меры, а когда смазка уходит, весь алкоголь резко всасывается в организм, что приводит к сильному и внезапному опьянению.