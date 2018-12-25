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Россиянам напомнили методы борьбы с похмельем 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный нарколог России Евгений Брюн напомнил об опасности лечения похмелья аспирином, передают «Известия».
«Аспирин может усилить воспаление слизистой желудка и иногда даже вызывать эрозии и кровотечение, поэтому об аспирине лучше не говорить», — сказал Брюн.
По его словам, вылечить похмелье помогут кефир или бульон. Нарколог напомнил, что физические нагрузки при симптомах похмелья противопоказаны.
Евгений Брюн также развеял миф о том, что употребление масла или жирной пищи перед принятием алкоголя может помочь человеку остаться трезвым.
По словам специалиста, с такой «подготовкой» человек сначала не ощущает опьянения и пьет сверх меры, а когда смазка уходит, весь алкоголь резко всасывается в организм, что приводит к сильному и внезапному опьянению.
Ранее в интервью «Интерфаксу» Брюн рекомендовал россиянам обойтись в новогоднюю ночь «ритуальным» бокалом сухого шампанского или брют. Он также напомнил, что алкоголь хорошо перерабатывается, когда человек «разговаривает, поет или танцует».
Комментарии3
Общество , Евгений Брюн , газета "Известия" , Интерфакс
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