Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам напомнили методы борьбы с похмельем 

Рамблер + ещё 7 8 часов назад
Главный нарколог России Евгений Брюн напомнил об опасности лечения похмелья аспирином, передают «Известия».
«Аспирин может усилить воспаление слизистой желудка и иногда даже вызывать эрозии и кровотечение, поэтому об аспирине лучше не говорить», — сказал Брюн.
По его словам, вылечить похмелье помогут кефир или бульон. Нарколог напомнил, что физические нагрузки при симптомах похмелья противопоказаны.
Евгений Брюн также развеял миф о том, что употребление масла или жирной пищи перед принятием алкоголя может помочь человеку остаться трезвым.
По словам специалиста, с такой «подготовкой» человек сначала не ощущает опьянения и пьет сверх меры, а когда смазка уходит, весь алкоголь резко всасывается в организм, что приводит к сильному и внезапному опьянению.
Ранее в интервью «Интерфаксу» Брюн рекомендовал россиянам обойтись в новогоднюю ночь «ритуальным» бокалом сухого шампанского или брют. Он также напомнил, что алкоголь хорошо перерабатывается, когда человек «разговаривает, поет или танцует».
Комментарии5
Общество , Видео , Другое , Евгений Брюн , газета "Известия" , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия резко ответила на ультиматумы США по ракетам688
В Москве подростка перемололо в снегоуборочной машине74
Лукашенко говорит о дружбе с РФ. Но ищет опору в ЕС11
Сирийские ПВО отразили атаку над Дамаском203
Украина подслушала переговоры российского ВМФ531
Видео
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
00:29
В Дагестане обрушился мост
Происшествия
01:07
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Войска Армия
03:15
Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко
Политика В мире
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
01:40
Россия отказалась безосновательно доверять НАТО
Политика Армия
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
02:45
Украина подслушала переговоры российского ВМФ
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение