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Подарок учительнице от бедного школьника восхитил пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учительница начальной школы Рейчел Уретцки-Пратт (Rachel Uretsky-Pratt) рассказала в Facebook о трогательном подарке, который она получила от ученика из бедной семьи. На публикацию обратило внимание издание USA Today.
Уретцки-Пратт получила сюрприз в последний день занятий перед каникулами, когда школьники преподносят небольшие сувениры в ответ на подарки от учителей. Один из школьников собрал пакет со сладким зефиром из своей порции хлопьев, которыми бесплатно кормят в школе, и преподнес его учительнице.
«Этот парнишка так сильно хотел мне что-то подарить, но у него ничего не было», — пояснила учительница.
Подарок невероятно тронул учительницу. «Будьте благодарны за то, что у вас есть, и за то, что вам дают другие. Все это действительно исходит из глубин их сердец», — заключила она.
Публикация с изображением подарка школьника получила более 120 тысяч репостов. Тысячи комментаторов умилялись поступку доброго младшеклассника. «Бесценный дар», — замечали они.
Многие заметили, что ребенку удалось раскрыть многим взрослым истинный смысл дарения. «Это не просто то, что именно ты получаешь, это про то, почему ты получаешь», — заметила Джулз Сехлер (Jules Sehler). Некоторые добавили, что трогательный поступок демонстрирует рождественский дух: бескорыстное желание осчастливить тех, кто добр.
Ранее внимание пользователей сети привлек поступок школьницы, которая оставила записку со словами поддержки мужчине, чья машина пострадала в ДТП. Девочка извинилась за неосторожность школьного водителя.
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