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Россиянам посоветовали не пить шампанское с пеплом 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Врачи раскритиковали установившуюся в России традицию под Новый год размешивать в бокале с шампанским пепел бумаги, на которой было написано желание, передаёт РИА Новости. Эксперты уверены, что это может привести к отравлению.
"Бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание", — заявил сотрудник отделения гастроэнтерологии клиники Федерального исследовательского центра питания Сергей Морозов.
Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчева согласилась с коллегой и отметила, что гораздо вреднее использовать цветную бумагу, поскольку в ней содержатся опасные примеси, и, если не хочется отказывать себе в традиции, то лучше всего использовать лист обычной белой бумаги.
Обычай пить шампанское с желанием скорее всего пришел из США, считает эксперт Андрей Новиков-Ланской, специализирующийся на проблемах современной культуры. По его словам, впервые этот процесс был показан в фильме «Елки», который в свою очередь был позаимствован авторами фильму у западных коллег. Традиция приобрела необычайную популярность в первую очередь у российских женщин в возрасте от 20 до 40 лет.
Комментарии
Общество , Армия , В мире , Другое , Наука и техника , Новости Москвы , Политика , Происшествия , Шоу-бизнес , Сергей Морозов , РИА Новости
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