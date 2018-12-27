Бутина пожаловалась на условия содержания в американской тюрьме

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод и отсутствие отопления в одиночной камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ США по итогам очередного визита дипломатов к ней.

Ранее сообщалось, что срок содержания россиянки в одиночной камере в американской тюрьме в очередной раз продлён.

"В отношении россиянки уже 36 дней подряд продолжает применяться режим административной сегрегации. В общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев. Мария посетовала на холод в камере — тюремные власти так и не включили отопление", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Бутина держится стойко и не теряет надежду на возвращение на Родину и воссоединение с семьей.

"Потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с Марией Бутиной. Продолжаем добиваться ее скорейшего освобождения", — сказано в заявлении.

Кроме того, дипломаты поздравили Бутину с наступающим новым годом и Рождеством, передали ей "самые теплые пожелания от всех соотечественников, сопереживающих ей в непростой ситуации, вызванной произволом американских властей".

Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Ее обвиняли в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США , а также непосредственно в работе иностранным агентом.

Обвинение предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы. Сделка с судом означает, что ей грозит максимум 5 лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть значительно меньше.