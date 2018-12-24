В Пермском крае усилят контроль за строящимися шахтами после ЧП в Соликамске

"В ходе беседы решено выработать общие подходы в вопросах строительного надзора в регионе того, достигнута договоренность усилить контроль за строящимися и реконструируемыми объектами, подобными руднику СКРУ-3", — говорится в сообщении.

Замглавы Ростехнадзора, возглавившая ведомственную комиссию по расследованию инцидента на шахте в Соликамске, посетила рудник "Уралкалия" в понедельник.

"Мы изучим всю необходимую документацию по данному объекту и после экспертиз и остальных требуемых для расследования действий поминутно разберем хронологию событий, которые привели к пожару на руднике", — приводятся ее слова в сообщении.

Пожар на шахте в Соликамске произошел 22 декабря. Всего в стволе шахты на момент ЧП находились 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации "УС-30", они погибли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек"). В рамках дела о пожаре и гибели людей задержаны четыре работника "УС-30". Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.