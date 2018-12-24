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В Пермском крае усилят контроль за строящимися шахтами после ЧП в Соликамске 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В Пермском крае будет усилен контроль за строящимися и реконструируемыми объектами, подобными руднику СКРУ-3 компании "Уралкалий" в Соликамске. Соответствующая договоренность была достигнута в понедельник в ходе встречи замруководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Светланы Радионовой и губернатора Пермского края Максима Решетникова, сообщается на сайте Ростехнадзора.
"В ходе беседы решено выработать общие подходы в вопросах строительного надзора в регионе того, достигнута договоренность усилить контроль за строящимися и реконструируемыми объектами, подобными руднику СКРУ-3", — говорится в сообщении.
Замглавы Ростехнадзора, возглавившая ведомственную комиссию по расследованию инцидента на шахте в Соликамске, посетила рудник "Уралкалия" в понедельник.
"Мы изучим всю необходимую документацию по данному объекту и после экспертиз и остальных требуемых для расследования действий поминутно разберем хронологию событий, которые привели к пожару на руднике", — приводятся ее слова в сообщении.
Пожар на шахте в Соликамске произошел 22 декабря. Всего в стволе шахты на момент ЧП находились 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации "УС-30", они погибли.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек"). В рамках дела о пожаре и гибели людей задержаны четыре работника "УС-30". Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.
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Общество , Максим Решетников , Ростехнадзор , Уралкалий , Пермский Край , Соликамск
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