Одноклассник отдохнувших в Турции детей из Клинцов рассказал изданию «Московский комсомолец» о поездке. По словам юноши, слова главы Клинцов Олега Шкуратова о том, что его дочь отправили в Турцию за спортивные достижения — неправда.
«Меня удивило, что глава Клинцов сказал, что его дочь поехала за определенные заслуги, например, прыгала в длину на 5,45 метра. У нас многие ребята профессионально занимаются прыжками в длину. И все мы в курсе, кто на сколько прыгает. Та девушка никогда не брала такой рекорд», — рассказал он.
По его словам, в поездку взяли несколько девочек и мальчиков из богатых семей города. Помимо дочери Шкуратова, ездил сын местного банкира и еще один молодой человек, вхожий в семью руководителя местного отдела образования. Юноша заявил, что все эти дети дружат семьями, поэтому «вместе собрались и поехали».
«Те ребята, которые были в Турции — они у нас везде на первом плане. Например, когда в Клинцы приезжали представители из Турции, именно они их встречали, сопровождали везде», — сказал школьник.
Ранее брянские СМИ сообщили, что в марте 2018 года 50 детей из Клинцов бесплатно съездили в Турцию за счёт благотворительного фонда имени Андрея Карлова, однако позже выяснилось, что среди этих детей были сыновья и дочери местных чиновников.
После того как история получила широкую огласку, прокуратура Брянской области выявила нарушения в организации поездки, сообщает ТАСС. Информация о готовящейся поездке не была размещена в общем доступе, администрация города не принимала документов о критериях и порядке отбора детей в поездку, а городской координационной совет по организации оздоровления и отдыха детей, на котором решалось, кто именно из детей поедет в Турцию, не имел на это полномочий.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал ситуацию в городе Клинцы возмутительной и заявил, что «все виновные и причастные к этой истории будут наказаны».
Ситуацию в Клинцах взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, также проверку проводит брянское региональное отделение партии «Единая Россия».