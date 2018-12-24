Одноклассник отдохнувших детей чиновников рассказал подробности поездки

Одноклассник отдохнувших в Турции детей из Клинцов рассказал изданию «Московский комсомолец» о поездке. По словам юноши, слова главы Клинцов Олега Шкуратова о том, что его дочь отправили в Турцию за спортивные достижения — неправда.

«Меня удивило, что глава Клинцов сказал, что его дочь поехала за определенные заслуги, например, прыгала в длину на 5,45 метра. У нас многие ребята профессионально занимаются прыжками в длину. И все мы в курсе, кто на сколько прыгает. Та девушка никогда не брала такой рекорд», — рассказал он.

По его словам, в поездку взяли несколько девочек и мальчиков из богатых семей города. Помимо дочери Шкуратова, ездил сын местного банкира и еще один молодой человек, вхожий в семью руководителя местного отдела образования. Юноша заявил, что все эти дети дружат семьями, поэтому «вместе собрались и поехали».

«Те ребята, которые были в Турции — они у нас везде на первом плане. Например, когда в Клинцы приезжали представители из Турции, именно они их встречали, сопровождали везде», — сказал школьник.

Ранее брянские СМИ сообщили, что в марте 2018 года 50 детей из Клинцов бесплатно съездили в Турцию за счёт благотворительного фонда имени Андрея Карлова , однако позже выяснилось, что среди этих детей были сыновья и дочери местных чиновников.

После того как история получила широкую огласку, прокуратура Брянской области выявила нарушения в организации поездки, сообщает ТАСС . Информация о готовящейся поездке не была размещена в общем доступе, администрация города не принимала документов о критериях и порядке отбора детей в поездку, а городской координационной совет по организации оздоровления и отдыха детей, на котором решалось, кто именно из детей поедет в Турцию, не имел на это полномочий.