Оголившая грудь депутатка сообщила об избиении

Депутат седьмого созыва молодежного маслихата Астаны и манекенщица Динагуль Тасова рассказала, что ее избил «близкий человек» после модного показа, на котором она вышла в откровенном наряде. Фото с синяками модель опубликовала в Instagram.

Девушка рассказала, что после участия в показе на нее обрушился шквал критики.

«Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался. Дошло до того, что мой аккаунт в Instagram удалили и причина всему — грудь» — написала Динагуль.

Кроме того, по словам модели, на нее поднял руку «близкий человек».

«Физические раны ничто, по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать!» — написала она.

В посте она привела статистику по бытовому насилию в Казахстане и призналась, что стремится остановить жестокое обращение с женщинами и детьми.

Ранее сообщалось, что Динагуль Тасова вышла на подиум в прозрачном белом платье в черный горох, а фотографии с мероприятия разместила в Instagram. На фото девушка держит руку так, чтобы не было видно просвечивающую через ткань платья грудь. Подписчики Тасовой раскритиковали откровенный наряд депутата, обвинили ее в разврате и назвали позором нации.