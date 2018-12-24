Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оголившая грудь депутатка сообщила об избиении 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Депутат седьмого созыва молодежного маслихата Астаны и манекенщица Динагуль Тасова рассказала, что ее избил «близкий человек» после модного показа, на котором она вышла в откровенном наряде. Фото с синяками модель опубликовала в Instagram.
Девушка рассказала, что после участия в показе на нее обрушился шквал критики.
«Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался. Дошло до того, что мой аккаунт в Instagram удалили и причина всему — грудь» — написала Динагуль.
Депутат из Казахстана показалась на публике с открытой грудью
Кроме того, по словам модели, на нее поднял руку «близкий человек».
«Физические раны ничто, по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать!» — написала она.
В посте она привела статистику по бытовому насилию в Казахстане и призналась, что стремится остановить жестокое обращение с женщинами и детьми.
Ранее сообщалось, что Динагуль Тасова вышла на подиум в прозрачном белом платье в черный горох, а фотографии с мероприятия разместила в Instagram. На фото девушка держит руку так, чтобы не было видно просвечивающую через ткань платья грудь. Подписчики Тасовой раскритиковали откровенный наряд депутата, обвинили ее в разврате и назвали позором нации.
Комментарии20
Общество , Видео , Астана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обход запрета Путина и другие события дня12
В Москве заявили об аресте моряков НАТО98
Масоны идут в Кремль22
«Мы „достали“ Россию, и она нас может наказать»110
Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой317
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
01:40
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Армия
00:54
«Ребята, которые были в Турции — везде на первом плане»
Общество
03:06
Больше не «братья». Лукашенко сделал заявление по РФ
Политика В мире
00:38
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»
Гаджеты Интернет
04:53
Стало известно о готовности Украины к нападению
Политика
00:58
«ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом»
В мире Украина
06:27
Глава Росстата лишился поста
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение