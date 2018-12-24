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Кириенко рассказал о поддержке Путиным волонтерства 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин, поддерживая волонтерство, подает пример другим управленцам. Такое мнение высказал заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает RNS.
«Волонтерство — дело добровольное. Это принципиальная история, и я считаю что такие вещи делаются примером. И то, что у нас президент сейчас сам показывает пример: это же его личное решение, когда он пришёл на форум волонтеров, увидел стенд с проектом "Мечтай со мной", подошёл к этому стенду и забрал все открытки, которые там оставались. Это пример…» — сказал Кириенко.
По его словам, «есть вещи, которые не делаются приказами, а делаются только примерами», и отношение Путина к волонтерству это важный пример для всех руководителей.
Замглавы администрации президента также напомнил, что Владимир Путин поручил губернаторам создавать аналогичные «Лидерам России» конкурсы управленцев на региональных уровнях. В настоящее время такие конкурсы проходят в 20 субъектах РФ.
Комментарии
Общество , Сергей Кириенко , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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