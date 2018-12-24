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Больше не "братья". Лукашенко сделал заявление по России
Больше не "братья". Лукашенко сделал заявление по России

Запашный высказался о разведенной вокруг него грязи 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что представители бизнесмена Михаила Гуцериева не связывались с ним после конфликта из-за строительства площадки для канадского цирка Cirque du Soleil.
Как заявил Запашный в комментарии РИА «Новости», никакого контакта между ним и Гуцериевым до сих пор не произошло, и позиция бизнесмена остается ему непонятной.
«Мне приходится только сожалеть об этой грязи, которую вокруг меня развели. Я считаю, что правильно сделал», — отметил Запашный.
Ранее Эдгард Запашный пожаловался президенту России Владимиру Путину на планы Михаила Гуцериева открыть в Сколково стационарную площадку цирка Cirque du Soleil. Он отметил, что вместо этого бизнесмен мог бы вложить деньги в развитие отечественного цирка.
Гуцериев заявил, что Cirque du Soleil будет всего лишь одним из арендаторов новой площадки, и высказал намерение подать на Запашного в суд за клевету.
После этого директор Большого московского цирка объявил о готовности к диалогу с Гуцериевым.
Комментарии
Общество , Эдгард Запашный , Михаил Гуцериев , Владимир Путин , РИА Новости
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