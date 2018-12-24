Запашный высказался о разведенной вокруг него грязи

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что представители бизнесмена Михаила Гуцериева не связывались с ним после конфликта из-за строительства площадки для канадского цирка Cirque du Soleil.

Как заявил Запашный в комментарии РИА «Новости» , никакого контакта между ним и Гуцериевым до сих пор не произошло, и позиция бизнесмена остается ему непонятной.

«Мне приходится только сожалеть об этой грязи, которую вокруг меня развели. Я считаю, что правильно сделал», — отметил Запашный.

Ранее Эдгард Запашный пожаловался президенту России Владимиру Путину на планы Михаила Гуцериева открыть в Сколково стационарную площадку цирка Cirque du Soleil. Он отметил, что вместо этого бизнесмен мог бы вложить деньги в развитие отечественного цирка.

Гуцериев заявил, что Cirque du Soleil будет всего лишь одним из арендаторов новой площадки, и высказал намерение подать на Запашного в суд за клевету.

После этого директор Большого московского цирка объявил о готовности к диалогу с Гуцериевым.